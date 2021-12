Die Immofinanz hat neue Mieter an ihrem myhive-Standort am Wienerberg. Sanofi unterzeichnete einen Mietvertrag über fünf Jahre für eine Fläche von rund 800 m2 im 29. Stock der Twin Towers, zudem bezieht der Technologiekonzern Lenovo eine Fläche von rund 400 m2. "Unser Angebot von myhive reicht von einem all-inclusive Arbeitsplatz im Coworking Bereich, über einzelne, kurzfristig anmietbare Büroräume ab zwei Arbeitsplätzen bis hin zum klassischen Unternehmenssitz in eigenen Mietbereichen. Für jeden ist das Richtige dabei - und das mit dem Full-Service eines Headquarters", so Katrin Goegele-Celeda, Country Managerin Österreich bei der Immofinanz. myhive-Mieter müssen sich nicht selbst um das klassische ...

