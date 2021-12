DJ Qatar Airways verklagt Airbus wegen Oberflächenschaden bei A350

Von Olivia Bugault

LONDON (Dow Jones)--Qatar Airways hat rechtliche Schritte gegen den europäischen Flugzeughersteller Airbus SE eingeleitet, da bei einigen seiner A350-Großraumflugzeuge die Oberfläche des Rumpfes beschädigt ist. Die Fluggesellschaft teilte am Montagabend mit, sie verklage Airbus am High Court in London.

Wie die Fluggesellschaft am Montagabend weiter mitteilte, belässt Qatar Airways derzeit bisher 21 A350-Flugzeuge am Boden, da das Problem nicht durch Gespräche zwischen den beiden Unternehmen gelöst werden konnte.

Im August hatte die Fluggesellschaft mitgeteilt, dass sie 13 A350 auf Anweisung ihrer Aufsichtsbehörden wegen Oberflächen- und Lackschäden, die ein Sicherheitsproblem darstellen könnten, aus dem Verkehr ziehen müsse.

"Wir sind leider mit all unseren Versuchen gescheitert, mit Airbus eine konstruktive Lösung für den beschleunigten Oberflächenverschleiß des Airbus A350 zu finden", teilte die Fluggesellschaft mit. "Qatar Airways sieht sich daher gezwungen, eine rasche Lösung dieses Streits auf dem Gerichtsweg zu suchen."

Airbus bestätigte in einer Stellungnahme Montagabend, der Konzern habe eine formelle Klage von der katarischen Fluggesellschaft erhalten. Der Konzern beabsichtige, "seine Position energisch zu verteidigen".

Anfang Dezember hatte der Flugzeughersteller - der das Vorhandensein von Oberflächenschäden an einigen A350-Flugzeugen nicht bestreitet - erklärt, dass das Problem keine Auswirkungen auf die Lufttüchtigkeit seiner Flotte habe - eine Feststellung, die von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit bestätigt wurde. Damals erklärte Airbus auch, dass es eine unabhängige juristische Bewertung anstrebe, da einer seiner Kunden die nicht strukturellen Oberflächenschäden an seiner A350-Flotte falsch dargestellt habe.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2021 02:49 ET (07:49 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.