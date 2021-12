DGAP-News: GECCI Investment KG / Schlagwort(e): Anleihe/Research Update

GBC Research bestätigt Empfehlung der 5,75%-Immobilienanleihe von GECCI



21.12.2021 / 09:24

- Realisierung des Referenzprojektes Bockenem/Bültum gestartet

- Generierung von Mieteinnahmen ab 2022

- Anleihe weiterhin 'überdurchschnittlich attraktiv' Holle, 21. Dezember 2021: GBC Research hat die Kaufempfehlung der Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3E46C5) der GECCI Investment KG mit einem festen Zinssatz von 5,75 % p.a. bestätigt und sie mit 4 von 5 GBC-Investmentfalken bewertet. Das Marktumfeld und die Marktpositiven von GECCI bewerten die GBC-Analysten weiterhin positiv. Als Anbieter von Wohnimmobilien sei GECCI in einem von hohen Wachstumsraten und hoher Nachfrage geprägtem Markt tätig. Mit dem Mietübereignungsmodell dürfte die Gruppe sogar noch stärker von den Marktgegebenheiten profitieren. Seit der Emission der Unternehmensanleihen hat GECCI zwei Immobilienprojekte gestartet. Besonders im Fokus steht dabei das Projekt in Bockenem/Bültum. Dort sollen 24 massive Einfamilienhäuser entstehen. Vom ersten, neun Objekte umfassenden Bauabschnitt, hat GECCI bereits vier Vorverträge und viert Reservierungen abgeschlossen. Der erste Bauabschnitt ist bereits voll erschlossen und der Bau hat begonnen. Ab Februar 2022 soll jeweils monatlich der Baubeginn eines Objektes neu hinzukommen. Das Projekt in Linnich umfasst drei Rohbauten. Der Innenausbau soll im Frühjahr beginnen. Entsprechend wird GECCI ab 2022 Mieteinnahmen generieren. Zur Bewertung der Attraktivität der GECCI-Anleihen hat GBC zunächst die Bonitätskennzahlen für den Zeitraum 2022 - 2025 prognostiziert. Dies auf Basis der aktuellen Projekte sowie der Annahme, dass in den kommenden Jahren weitere Projekte realisiert werden. Darauf aufbauend hat GBC im Branchenvergleich überdurchschnittliche Zinsdeckungsgrade (auf EBITDA- und EBIT-Basis) sowie einen für Bestandshalter attraktiven dynamischen Verschuldungsgrad ermittelt. Für die kommenden Geschäftsjahre sollte GECCI in der Lage sein, den Zinsdienst zu leisten, so die GBC Analysten. Die Studie zum kostenlosen Download: http://www.more-ir.de/d/23216.pdf Kontakt

