Die Encavis AG (ISIN: DE000 609500 3) beschließt eine Partnerschaft mit Solgrid über ein 100 MWp+ Solarportfolio an subventionsfreien Solarprojekten im Süden Schwedens. Der erste Solarpark in Varberg an der Westküste Schwedens mit einer Erzeugungskapazität von rund 5 MWp ist bereits ans Netz angeschlossen. Weitere fünf Projekte mit einer Erzeugungskapazität von mehr als 100 MWp befinden sich bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...