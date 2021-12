Hamburg (ots) -Wer "seine" Kirche während der Feiertage an Weihnachten oder an Neujahr nicht persönlich besuchen kann oder möchte, braucht dennoch nicht auf das persönliche Erlebnis eines besonderen Gottesdienstes zu verzichten.Bibel TV hat mit seiner Livestream-Gottesdienstplattform eine echte Alternative geschaffen: Das christliche Medienhaus überträgt im Internet über seine Website www.bibeltv.de/live-gottesdienste/ Gottesdienste von inzwischen über 100 Partnergemeinden live im Internet. Unter den Partnergemeinden befinden sich viele Bischofssitze, darunter Würzburg, München und Köln. Interessierte können jeden Sonntag auf der Bibel TV-Livestreamplattform aus einem Angebot von ca. 100 Gottesdiensten ihre Wahl treffen.Seit der Corona-Pandemie, in der ein persönlicher Besuch von Kirchen und Gottesdiensten nur eingeschränkt, teilweise aber auch komplett ausgeschlossen war, haben sich viele Gemeinden dazu entschlossen, ihre Gottesdienste vor Kameras abzuhalten und diese über verschiedene Internetkanäle ihren Mitgliedern zugänglich zu machen. Was am Anfang aus der Not heraus geboren wurde, ist inzwischen bereits geübte Praxis, so dass es ein vielfältiges und sehr gut umgesetztes Angebot an Live-Stream Gottesdiensten gibt. Bibel TV hat sich ein starkes Netzwerk an Partnergemeinden aufgebaut und bündelt dort die unterschiedlichen Angebote, die von den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden.Pro Monat überträgt Bibel TV auf seiner Plattform bis zu 1.000 Gottesdienste live. Um die Auswahl übersichtlich zu gestalten, kann man das tagesaktuelle Angebot nach Konfessionen (katholisch, evangelisch, freikirchlich) oder besonderen Themen filtern. Der Besuch eines Live-Gottesdienstes auf der Streaming-Plattform von Bibel TV ist einfach und nutzerfreundlich aufzurufen, so dass es - eine entsprechende Internetverbindung zu Hause vorausgesetzt - keine Hürden für ein ungestörtes Erlebnis gibt. Tausende nutzen inzwischen wöchentlich die Gottesdienste im Internet, feiern die Heilige Messe, beten Rosenkranz und Andachten."Es ist ein großer Gewinn, dass die Kirchen es ermöglichen, alle Menschen in ihren Gemeinden auch während der Pandemie an Gottesdiensten teilnehmen zu lassen", sagt Beate Busch, Prokuristin von Bibel TV. "Mit unserem Livestreaming-Portal unterstützen wir diesen Akt der Teilhabe und setzen damit ein Zeichen für Verbindung, Hoffnung und den Zusammenhalt der Menschen in schweren Zeiten".Ausgewählte Live-Gottesdienste zu Weihnachten:Live-Gottesdienste im Live-Streaming-Portal von Bibel TV (Auswahl an Weihnachten): www.bibeltv.de/live-gottesdienste/Fr., Heiligabend, 24.12.23.00 - 01.30 Christmette in der Abendkirche mit den Mönchen von Stift Heiligenkreuz23.30 - 00.30 Christmette im Dom zu Salzburg22.45 - 02.00 Christmette Abtei MünsterschwarzachSa., 1. Weihnachtstag, 25.12.09.30 - 11.15 Pontifikalamt zum Weihnachtsfest Abtei Münsterschwarzach17.45 - 20.00 2. Deutsche Pontifikalvesper und Komplet, Abtei MünsterschwarzachLive Gottesdienste im Fernsehen auf Bibel TV an Weihnachten, zu Neujahr und am Dreikönigstag:Fr., Heiligabend, 24.12.07.10 ERF Gottesdienst zu Heiligabend, ev. Gemeindezentrum Dalheim, Wetzlar14.00 Hour of Power Weihnachten: Hoffnung!15.00 Gottesdienst live aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg: Heiligabend16.15 Stunde des Höchsten Fest(lich) geklammert ...17:00 Heiligabend-Gottesdienst aus Ahrweiler - Gottesdienst aus dem Flutgebiet Ahrtal. Mit Johannes Mickenbecker von den Real Life Guys, Moderation: Bastian Decker; die Weihnachtsbotschaft spricht Werner Nachtigal.Sa., 1. Weihnachtstag, 25.12.10.00 Gottesdienst live aus dem Berliner Dom: 1. WeihnachtstagSo., 2. Weihnachtstag, 26.12.10.00 Gottesdienst live aus dem Münsteraner Dom: 2. Weihnachtstag11.45 ERF Gottesdienst zum 2. WeihnachtstagSa., Neujahr, 01.01.10.00 - 11.30 Gottesdienst live aus dem Kölner Dom: NeujahrDreikönigstag, Do., 06.01.10.00 - 11.30 Gottesdienst live aus dem Würzburger Dom: Dreikönigstag18.30 - 20.00 Gottesdienst live aus dem Kölner Dom: DreikönigstagAußerdem: Tägliche Live-Gottesdienste am Morgen:Mo.-Fr. 06.30 - 07.00 Heilige Messe aus dem Salzburger DomMo.-Sa. 08.00 - 08.45 Heilige Messe live aus dem Kölner DomAn Feiertagen kann das morgendliche Gottesdienstprogramm abweichenWeiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.
www.bibeltv.de