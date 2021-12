Nordex-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Immerhin steht für die Aktie ein Plus von rund vier Prozent auf der Anzeigetafel. Damit valutiert der Titel nun bei 14,09 EUR. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Anmerkung der Redaktion: Startet Nordex jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nordex-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht über den Berg. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 13,39 EUR markiert. Bei Nordex dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Schließlich steht dieser Indikator bei 17,88 EUR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...