Schlagzeilen über die Omikron-Variante dürften das Geschehen an den Börsen aber auch weiter prägen, heisst es einstimmig aus dem Handel.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Dienstag auf Erholung. Dies, nachdem die anhaltenden Sorgen um die sich rasant ausbreitende Corona-Variante Omikron den Börsen weltweit zum Wochenstart einen Nackenschlag versetzt hatten. Dass die Kurse nun wieder steigen, habe viel mit Schnäppchenjägern und der Angst vieler Investoren zu tun, das Jahresendrally zu verpassen...

