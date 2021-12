Hannover (www.anleihencheck.de) - Die anhaltend unsichere Stimmung an den Aktienmärkten hat deutsche Staatsanleihen zu etwas freundlicheren Notierungen verholfen, so die Analysten der Nord LB.US-Treasuries hätten im frühen Handel von der hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten profitiert. Zum einen könnte das billionenschwere US-Sozial- und Klimapaket scheitern und zum anderen strapaziere die schnelle Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron das Gemüt der Anleger. Doch im Laufe des Handels hätten die US-Bonds ihre Gewinne vollständig abgegeben. ...

