Encavis Aktie weit entfernt vom Jahreshoch im Januar bei 25,55 EUR: ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) lieferte eigentlich "im Plan" ab. Portfolioausbau - on track. Grossprojekte in Spanien "liefern". Und auch wenn kurzfristige Witterungseinflüsse die Zahlen bremsten, sollte sich die Strategieumsetzung auszahlen. In 2021 setzte Encavis konsequent den Ausbau seines erneuerbare Energienportfolios fort, besorgte sich "das notwendige Geld" u.a. über eine Wandelanleihe und sicherte sich diverse Entwicklungs-/Projektportfolios für die nächsten Jahre. Dabei wird dass Portfolio regional und solar/wind-differnziert ...

