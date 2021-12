DJ Sanofi übernimmt US-Biotech-Unternehmen Amunix Pharmaceuticals

FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi kauft in den USA zu. Rund 1 Milliarden US-Dollar legt Sanofi nach eigenen Angaben für die auf Krebsimmuntherapien spezialisierte Amunix Pharmaceuticals Inc auf den Tisch. Dazu kommen bis zu 225 Millionen Dollar in Abhängigkeit vom Erreichen bestimmter Meilensteine. Mit der Übernahme des US-Biotech-Unternehmens will Sanofi die eigene Immun-Onkologie-Pipeline stärken.

December 21, 2021

