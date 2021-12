Im wieder freundlicheren Marktumfeld zählt die Nordex-Aktie am Dienstag zu den stärksten Werten an der Börse. Schwung verleiht dem Turbinenbauer, der zuletzt stark unter Druck geraten und in Richtung des 52-Wochen-Tiefs bei 12,64 Euro gefallen war, eine neue Kaufempfehlung von Analystenseite.Die Nordex-Aktie biete Potenzial für steigende Margen und strukturelles Wachstum durch die solide Onshore-Pipeline, so Analystin Clarice Monarcha von Stifel. Die Bewertung ist inzwischen auch wieder sehr attraktiv, ...

