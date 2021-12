Köln (ots) -Die REWE Group führt ab Januar nächsten Jahres bei ihren Milch- und Molkerei-Produkten schrittweise die bisher nur bei Fleisch und Fleischwaren bekannte vierstufige Haltungskennzeichnung ein (www.haltungsform.de). Den Auftakt macht die REWE Bio-Frischmilch, die ab 1. Januar entsprechend gelabelt ist. In den kommenden Wochen folgen dann weitere Produkte - auch bei PENNY.Hans-Jürgen Moog, Bereichsvorstand Handel Deutschland der REWE Group, dazu: "Die REWE Group engagiert sich seit mehr als einem Jahrzehnt für Nachhaltigkeit. Für unsere Kunden spielt dabei Verlässlichkeit und Transparenz eine (kauf)entscheidende Rolle. Daher freue ich mich sehr, dass wir bei der wichtigen Warengruppe der Milch und Molkerei-Produkte ab kommendem Jahr eine unternehmensübergreifende Kennzeichnung bekommen. Wir machen den Auftakt mit der REWE Bio-Frischmilch. Weitere Produkte werden bei REWE und PENNY sukzessive folgen. Die umfassende Kennzeichnung dieser Warengruppe ist ein wichtiger erster Schritt. Weitere müssen und werden folgen."Über die REWE GroupDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, BILLA PLUS und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice und Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group u. a. die Veranstalter DERTOUR, Jahn Reisen, ITS, Meiers Weltreisen, Travelix, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, über 2.300 Reisebüros (u.a. DERTOUR Reisebüro, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties.Pressekontakt:Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: REWE Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52007/5104861