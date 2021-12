Anfang November hat Google die neuen Performance-Max-Kampagnen für alle Werbenden global verfügbar gemacht. Timo Seewald, Google-Spezialist für Shopping-Ads, erklärt, wie es funktioniert. Google hat mit Performance Max ein neues Format von Kampagnen eingeführt. Mit Performance Max soll es so einfach sein wie noch nie, Anzeigen zu schalten: Werbetreibende kippen Creatives in einen Topf und der Algorithmus bastelt ganz allein die Ads und schaltet sie auf allen von Google verfügbaren Kanälen. Timo Seewald von Google Deutschland hat erklärt, wie Performance Max funktioniert. Was ist ...

