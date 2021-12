DJ DIW-Konjunkturbarometer fällt auch im Dezember

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat auch im Dezember nachgegeben. Wie das Institut in Berlin mitteilte, fiel der Indikator um 1 Punkt auf 96 Zähler. "Damit zeigt sich mehr und mehr, dass auch die aktuelle Corona-Welle wieder tiefe wirtschaftliche Wunden reißen wird und insbesondere die rasant um sich greifende Omikron-Variante für große Verunsicherung sorgen dürfte", erklärte das DIW. Im Schlussquartal werde die deutsche Wirtschaft wohl leicht schrumpfen.

Von den Auswirkungen der aktuellen Corona-Welle direkt betroffen sei die Dienstleistungsbranche. "Alles in allem dürfte die Wertschöpfung der betroffenen Branchen wie auch im vergangenen Winter massiv zurückgefahren werden - wenngleich durch die mittlerweile erzielten Impffortschritte unterm Strich mehr an Aktivität möglich sein dürfte als vor rund einem Jahr", sagte der DIW-Experte für die Konjunktur in Deutschland, Simon Junker. Dafür spreche, dass sich bis zuletzt die Lageeinschätzung in den betroffenen Branchen nicht ganz so drastisch eingetrübt habe wie im vergangenen Winter.

Die Produktion in der Industrie sei zuletzt erheblichen Schwankungen unterworfen gewesen. "Angesichts der üppigen Auftragslage wird der Industriemotor früher oder später anspringen und die Konjunktur merklich ankurbeln", sagte Junker. Dies sei "im Laufe des kommenden Jahres" zu erwarten. "Ein weiterer Unsicherheitsfaktor dabei ist auch die hochansteckende Omikron-Variante, die konkrete Prognosen erschwert", hob der Ökonom aber hervor.

December 21, 2021

