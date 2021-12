Drastische Kursgewinne verzeichnete die türkische Lira. Nachdem die Währung über Wochen hinweg im Sinkflug war, wertete sie am Montagabend zum Dollar um bis zu 25% auf.Frankfurt - Der Euro hat am sich am Dienstag im Vormittagsverlauf der Marke von 1,13 US-Dollar etwas weiter angenähert. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1298 Dollar und damit etwas mehr als am früheren Morgen. Das Währungspaar EUR/CHF hält sich nach wie vor stabil ganz nahe der Marke von 1,04. Der Dollar wird derweil zu 0,9203 nach 0,9218 Franken am früheren Dienstagmorgen gehandelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...