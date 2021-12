Mainz (ots) -Weihnachten bei "Bares für Rares - Deutschlands größte Trödel-Show": Am Mittwoch, 22. Dezember 2021, 20.15 Uhr im ZDF, begrüßt Horst Lichter auf Schloss Drachenburg Menschen, die kuriose Kleinigkeiten und sagenhafte Schätze veräußern möchten. Als prominente Verkäuferin ist Social-Media-Star Cathy Hummels zusammen mit einer Freundin zu Gast. Gemeinsam bieten sie ein außergewöhnliches asiatisches Objekt an. Erhalten die Freundinnen die Händlerkarte? In dieser Ausgabe sind dabei: Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel und die Experten Albert Maier, Sven Deutschmanek, Colmar Schulte-Goltz und Detlev Kümmel sowie die Händlerinnen Susanne Steiger und Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling und die Händler Wolfgang Pauritsch, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl und Daniel Meyer. In der ZDFmediathek ist die Show am Sendungstag ab 16.00 Uhr abrufbar.Am Ersten Weihnachtsfeiertag unternimmt Horst Lichter eine spannende Reise entlang der schönsten Routen über die Alpen: Auf dem Motorrad startet er zusammen mit seinem Reisepartner, dem Schauspieler Kai Wiesinger, im Allgäu. Auf seinem Weg durch Österreich nach Südtirol trifft er unter anderen Hans Sigl an den Original-Drehorten der ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Horst Lichter begegnet vor allem auch Menschen, die tief mit ihrer Heimat verwurzelt sind, unter anderen einem traditionellen "Lüftl-", also Fassadenmaler, oder einem echten Lederhosenschneider - "Horst Lichters Traumrouten" am Samstag, 25. Dezember, 19.15 Uhr im ZDF und bereits ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF/Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/baresfuerrares sowie über https://presseportal.zdf.de/presse/horstlichterstraumrouten"Bares für Rares" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/show/bares-fuer-rares"Horst Lichters Traumrouten" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/horst-lichters-traumroutenPressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5104933