Berlin (awp/sda/reu) - Die Deutsche Bahn hat in diesem Jahr erneut mehr als 20.000 Mitarbeiter eingestellt. Es habe 2021 rund 22.000 Jobzusagen gegeben, sagte Personalvorstand Martin Seiler am Dienstag. Mit den massiven Investitionen in Personal und Qualifizierung wolle man den Verkehrsträger Schiene weiter stärken. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...