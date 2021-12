Die Polytec Group hat sich für nachhaltige Investitionen am Standort Ebensee für eine grüne Finanzierung im Volumen von 13 Mio. Euro qualifiziert. Finanziert wird damit, bei der Polytec Plastics Ebensee GmbH, ein Maschinenpark und eine Kunststoff-Recyclinganlage. Durch den Austausch und die Neuanschaffung von Hybrid-Spritzgussmaschinen, welche zu 100 Prozent mit Ökostrom betrieben werden, kann laut Polytec eine Energieeinsparung von rund 45 Prozent gegenüber den bestehenden Anlagen erreicht werden. Darüber hinaus wird eine Recyclinganlage errichtet, in der gebrauchte Logistikboxen granuliert werden und das Mahlgut in den Fertigungsprozess rückgeführt wird. Laut Polytec kann dadurch eine Rohstoffeinsparung von mehr als zehn Prozent generiert ...

