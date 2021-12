Hamburg (ots) -



Die ersten Tage im Amt der neuen Außenministerin Annalena Baerbock verliefen turbulent. Angesprochen auf die Lage an der russisch-ukrainischen Grenze erklärt Baerbock im Gespräch mit der Wochenzeitung DIE ZEIT: "Angesichts der Gefahr einer militärischen Eskalation müssen wir auch die Möglichkeiten im Rahmen der Nato nutzen, den Nato-Russlandrat zum Beispiel, der seit Jahren auf Eis liegt."



Befragt, ob der Eindruck zutreffe, die Grünen seien in der Ampel-Regierung die Moralisten, die Sozialdemokraten die kalten Interessenpolitiker, entgegnet Baerbock: "Angesichts der gegenwärtigen Krisen habe ich keine Zeit, mich an Pappkameraden abzuarbeiten. Es gibt weder hundertprozentige Interessens- noch Moralpolitik."



Pressekontakt:



Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen für

Zitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIE

ZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:

040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de).



Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/5104980

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de