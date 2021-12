In der IT-Branche herrscht weltweit erhöhte Alarmstufe: Denn die verheerende Sicherheitslücke in der Log4j-Bibliothek ruft bereits mehrere Kriminelle auf den Plan. Die Angriffe mit Ransomware häufen sich. Als die schwere Java-Schwachstelle Log4shell vor zehn Tagen aufkam, wurde es IT-Sicherheitsexperten in Millionen Firmen Angst und Bange. Zu Recht, wie sich jetzt herausstellt: Obwohl der Fehler in der Protokollierungs-Bibliothek mittlerweile analysiert ist und sich mittels Patches beheben lässt, nehmen die Angriffe immer weiter zu. Denn das Problem ist die Beliebtheit der Open-Source-Software. ...

