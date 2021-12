Köln (ots) -COSMO, die Global-Pop-Welle des WDR rollt mit dem neuen Webchannel fem:power den roten Teppich für weibliche Künstlerinnen aus, und für die, die sich als solche identifizieren. Ob innovative Newcomerin oder legendäre Diva, ob Rapperin oder Produzentin, ob Singer-Songwriterin oder Instrumentalistin. fem:power spielt alle Formen, Farben und Sounds der weiblichen Musik.Musik-Chef Francis Gay: 'Mit fem:power setzen wir ein Ausrufezeichen!''Frauen sind im männerdominierten Musikgeschäft nach wie vor unterrepräsentiert. Nicht nur lehnen wir diese Ungerechtigkeit ab', erklärt COSMO-Musik-Chef Francis Gay, 'mit fem:power setzen wir jetzt ein Ausrufezeichen. Diese von uns sorgfältig kuratierte Zusammenstellung ist als Entfaltungsraum für Kreativität und als Verbeugung vor der weiblichen Musik zu verstehen.'Schon 2020 ist COSMO der Initiative 'Key Change' beigetreten, die sich für mehr Gender-Gerechtigkeit in der Musikindustrie einsetzt. 'Als erster Sender in der ARD hat COSMO seitdem Gender-Parität in den Playlists', so Francis Gay. 'Wir werden von vielen Künstlerinnen für diese Initiative regelrecht gefeiert, aber wir machen nur unseren Job.'fem:power: als Webchannel online - auf cosmoradio.de, in der COSMO-App und als Playlist auf Spotify. Im Radioprogramm von COSMO immer dienstags um 24 Uhr.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5105015