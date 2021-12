Unterföhring (ots) -- Erster Trailer und erste Bilder des neuen Sky Originals "The Fear Index" (https://www.sky.de/serien/the-fear-index) mit Josh Hartnett veröffentlicht- Produziert von Left Bank Pictures in Zusammenarbeit mit Sky Studios- Die Sky Original Thrillerserie mit Josh Hartnett, Arsher Ali und Leila Farzad ab Februar auf Sky Atlantic und Sky Ticket- Vierteilige Mini-Serie adaptiert von Andrew Williams ("Broadchurch") und Caroline Bartleet ("Ticking") nach dem Roman von Robert Harris, inszeniert von David Caffrey ("The Alienist", "Peaky Blinders")- Trailer hier auf Youtube: https://youtu.be/Yn2_6veCXmkUnterföhring, 21. Dezember 2021 - Sky präsentiert einen exklusiven ersten Blick auf die brandneue Sky Original Thrillerserie "The Fear Index" (https://www.sky.de/serien/the-fear-index) mit Schauspielstar Josh Hartnett ("Penny Dreadful") in der Hauptrolle. Produziert von Left Bank Pictures in Zusammenarbeit mit Sky Studios, wird "The Fear Index" im Februar 2022 auf Sky Atlantic und dem Streaming-Dienst Sky Ticket gezeigt.Josh Hartnett spielt die Rolle von Dr. Alex Hoffman, einem Technologie-Genie, das einen wahren Alptraum erlebt - die schlimmsten 24 Stunden seines Lebens. An seiner Seite spielen Arsher Ali ("The Ritual", "Informer") als sein Hedgefonds-Geschäftspartner und bester Freund Hugo, Leila Farzad ("I Hate Suzie", "Innocent") als seine Frau Gabby Hoffman und Grégory Montel ("Call My Agent") als Detective Leclerc.Über "The Fear Index"Dr. Alex Hoffman stellt Investoren VIXAL- 4 vor - ein KI-gesteuertes System, das die Angst an den Finanzmärkten ausnutzt und blitzschnell arbeitet, um große Gewinne zu erzielen. Das Versprechen sind Milliarden, die Reichen sind bereit, noch reicher zu werden ... aber dies ist nicht der Tag, den Alex und sein Geschäftspartner Hugo geplant hatten. Was folgt, ist eine atemlose Reise durch die schrecklichsten 24 Stunden von Alex' Leben - zwischen Realität, Erinnerung und paranoider Fantasie. Dabei wird er gezwungen, alles zu hinterfragen, was er mit eigenen Augen sieht.Im pulsierenden Genfer Finanzviertel wird Alex' Vernunft erschüttert, nachdem er in seinem Haus brutal von einem Mann angegriffen wird, der alle seine Sicherheitscodes kennt.Nach weiteren unerklärlichen Vorfällen ist Alex davon überzeugt, dass man ihm etwas anhängen will. Doch nachdem Geheimnisse aus seiner Vergangenheit ans Licht kommen, wird ihm nun noch jemand glauben, dass er nicht einfach nur den Verstand verliert?Detective Leclerc (Montel), der mit Alex' Fall betraut ist, kämpft darum, den ehemaligen CERN-Wissenschaftler zu entlarven. Hoffmans Frau Gabby (Farzad) könnte dieses Mal die Geduld verlieren, während Hugos einzige Sorge das Milliardengeschäft ist, das auf dem Spiel steht. Erfinden kann einsam sein, und in einer modernen Welt der künstlichen Intelligenz, des Kapitalismus und der technologischen Durchbrüche muss Dr. Alex Hoffman auf die harte Tour lernen, wie zerstörerisch seine Schöpfung sein kann...Die Serie wurde von Zai Bennett, Managing Director of Content, Sky UK und Ireland, Gabriel Silver, Director of Commissioning, Drama und Paul Gilbert, Commissioning Editor, Sky Studios, in Auftrag gegeben. "The Fear Index" wird von Left Bank Pictures in Zusammenarbeit mit Sky Studios produziert. Die ausführenden Produzenten sind Andy Harries und Sharon Hughff für Left Bank Pictures und Paul Gilbert für Sky Studios. The Fear Index wird von Nuala O'Leary produziert und von David Caffrey ("Love/Hate", "Peaky Blinders") inszeniert."The Fear Index" wird 2022 auf Sky Atlantic und Sky Ticket angeboten werden und in allen Sky Märkten verfügbar sein. 