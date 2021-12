Um 11:31 liegt der ATX TR mit +1.60 Prozent im Plus bei 7683 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Erste Group mit +2.33% auf 39.47 Euro, dahinter Marinomed Biotech mit +2.24% auf 91.2 Euro und VIG mit +1.86% auf 24.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15342 ( -0.04%, Ultimo 2020: 13719). Zu S&T haben wir gestern im Podcast (http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch ) ein Update gebracht, am Donnerstag und Freitag der Vorwoche wurden 33.000 Aktien als starkes Zeichen durch das Management gekauft: Hannes Niederhauser: 10.000; Austro Holding: 15.500; grosso Holding: 7.500 (Claudia Badstöber ist bei beiden Gesellschaften Geschäftsführerin). Bei wikifolio wurde "The Dip" ebenfalls gekauft, von allen grösseren Kursverlierern der Vorwoche wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...