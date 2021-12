Die südafrikanisch-niederländische Holding Steinhoff kommt nach dem Bilanzskandal jetzt endlich zur Ruhe. So konnte sich der Konzern in der vergangenen Woche mit den letzten beiden verbliebenen Gläubigern einigen, sodass nun alle größeren Rechtsstreitigkeiten vom Tisch sein dürften. Zwar kostet Steinhoff dieser Deal rund 60 Millionen Euro, doch damit kann sich das Unternehmen jetzt wieder auf die Geschäftsentwicklung konzentrieren.

Die Börsen honorieren diese gute Nachrichten mit kräftigen Kursgewinnen. So ging es in der Vorwoche nach der Einigung mit den Gläubigern aus dem Stand fast 30 Prozent nach oben. Wer nun in dieser Woche mit einer Konsolidierung gerechnet hat, sieht sich arg getäuscht. Denn der Kurs präsentiert ...

