Da werde einer schlau daraus - aus der aktuellen Gemengelage: Der große Verfall am Freitag war wieder einmal so etwas wie ein Gamechanger, plötzlich befinden sich die Aktienmärkte eine Stufe tiefer, obwohl es doch keine großen Wirtschaftsnachrichten gibt. Außer dem derzeitigen Stillstand des US-Konjunkturprogramms "Build Back Better", aber gleichzeitig ist so etwas wie Corona 2.0 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...