Am Schweizer Aktienmarkt lassen Investoren am Dienstag den schwachen Wochenstart hinter sich und setzen auf Stabilisierung.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt lassen Investoren am Dienstag den schwachen Wochenstart hinter sich und setzen auf Stabilisierung. Zwar sei die Marktstimmung weiterhin durch die Aussicht auf weitere Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus belastet. «Die globale Unsicherheit ist nach wie vor gross, da die Anleger nur schwer einschätzen können, wie sich diese neue Welle auf die Wirtschaft und...

Den vollständigen Artikel lesen ...