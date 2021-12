Nach den jüngsten Verlusten haben die Anleger an Europas Börsen wieder etwas Mut gefasst.Paris / London - Nach den jüngsten Verlusten haben die Anleger an Europas Börsen wieder etwas Mut gefasst. Allerdings hielt sich die Kaufbereitschaft am Dienstag angesichts anhaltender Sorgen wegen der Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron in Grenzen. Gegen Mittag legte der EuroStoxx 50 um 0,81 Prozent auf 4140,31 Punkte zu. Damit folgte der Leitindex der Eurozone der Erholung der US...

