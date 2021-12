DJ MARKT USA/Erholung von Vortagesminus - Omikron-Sorgen bleiben

Mit einer Erholung von den kräftigen Vortagesverlusten dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Die Sorgen in Bezug auf die weitere Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante blieben allerdings bestehen, heißt es. Laut Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC hat sich die neue Mutante in den USA als vorherrschende Virus-Variante durchgesetzt. Dazu kommen die weltweit wieder verhängten Beschränkungen, die erneut negative Auswirkungen auf die globale Konjunkturerholung haben dürften. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,7 Prozent zu.

Für eine leichte Entspannung sorgen die Entwicklungen rund um das billionenschwere Sozial- und Klimaschutzpaket von US-Präsident Joe Biden, welches auf der Kippe steht. So soll es zuletzt ein Gespräch zwischen Biden und dem demokratischen Senator Joe Manchin gegeben haben, um diesen doch noch zu einer Zustimmung zu bewegen. Diese ist entscheidend, da sich die Demokraten im US-Kongress keinen einzigen Abweichler erlauben können, wenn sie das Gesetz verabschieden wollen.

Teilnehmer verweisen allerdings auch auf die dünner werdenden Umsätze im Vorfeld der kommenden Weihnachtsfeiertage. Dies könnte zu einer erhöhten Volatilität führen. Die Agenda der US-Daten ist übersichtlich. Von Interesse dürfte lediglich die Leistungsbilanz für das dritte Quartal sein.

Bei den Einzelwerten stehen Nike und Micron Technology im Fokus. Der Sportartikelhersteller Nike steigerte in seinem zweiten Geschäftsquartal trotz rückläufiger Umsätze in China und anhaltender Probleme in der Lieferkette Umsatz und Gewinn und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Die Aktie steigt vorbörslich um 3,3 Prozent.

Der Speicherchiphersteller Micron (+6,6%) übertraf mit dem Umsatz im Berichtsquartal den Konsens zwar nur leicht, lag dafür aber mit seinem Umsatzausblick etwas deutlicher über den Prognosen der Analysten. Ähnlich sah es auf der Gewinnseite aus. Die Kurse der Chipkonkurrenten AMD und Intel legen um 1,8 bzw 0,7 Prozent zu, Nvidia verbessern sich um 2,4 Prozent.

December 21, 2021

