Hannover/Bad Bramstedt (ots) -- Die Hannoveraner Wohnungsgenossenschaft OSTLAND führt mit Immosolve eine digitale Vermietungsplattform ein- Schluss mit Zettelwirtschaft: Der digitale Vermietungsprozess erhöht Kundenservice, beschleunigt Anfragenbearbeitung und wahrt zugleich den Datenschutz- Intuitives Anfragen- und Mietermanagement: Integration in ERP-System macht doppelte Datenpflege ab sofort überflüssigDie OSTLAND Wohnungsgenossenschaft aus Hannover digitalisiert ihren Vermietungsprozess mit der Hilfe von Immosolve. Das Erstellen und Ausspielen von Exposés auf der eigenen Homepage oder in Immobilienportalen geht nun deutlich einfacher. Auch die Bearbeitung von Anfragen ist nun dank Immosolve digital und effizienter. Das Ziel für die OSTLAND ist der komplett papierlose Vermietungsprozess für seine fast 2.000 verwalteten Wohnungen in rund 250 Objekten."Wir brauchen eine zentrale Plattform für alle Vorgänge rund um die Vermietung, damit wir unseren Wohnungsbestand effizient verwalten können", erläutert Norman Migura, Abteilungsleiter Mietmanagement bei der OSTLAND. "Mit der Software von Immosolve bekommen wir diese Plattform. Das entlastet unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Vermietung und erhöht unsere Service-Qualität, weil wir Anfragen von Interessenten und Mietern schneller beantworten können."Reibungslose digitale Vermietung dank ImmosolveIn Immosolve findet die Kommunikation mit Interessenten, der Auswahlprozess und die Bonitätsprüfung statt. Und schließlich überträgt Immosolve die Daten des neuen Mieters direkt ins Enterprise-Resource-Planning-System (ERP). So entfällt die doppelte und fehleranfällige händische Dateneingabe von Mieterdaten. Dank des digitalen Systems können Mieter und Mieterinnen der OSTLAND künftig ihre Kundendaten auch selbst pflegen. Bei Anfragen oder Problemen haben zudem alle autorisierten Mitarbeiter der OSTLAND nun jederzeit schnell Zugriff auf die relevante Kontakthistorie mit Mietern und Interessenten - bei Bedarf auch bequem aus dem Home-Office."Mein Anspruch ist, mit jedem Interessenten zu kommunizieren. Auch wenn ich auf ein Inserat bei 50 Bewerbern 49 Absagen verschicken muss, hat jeder ein Recht auf eine Antwort", so Migura. Mit dem CRM-System von Immosolve lässt sich das automatisiert erledigen. Zudem wird der Datenschutz verlässlich gewahrt. Die automatisierten Löschroutinen in Immosolve, die personenbezogene Daten nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen automatisch löschen, lösen bei der OSTLAND die derzeitigen manuellen Löschprozesse ab."Mit der OSTLAND haben wir einen Kunden gefunden, der zu uns passt", ergänzt Melanie Burg, Vertriebsleiterin und Geschäftsführerin von Immosolve. "Durch die Entlastung von Routineaufgaben schafft sich die Wohnungsgenossenschaft mehr Zeit für das persönliche Gespräch mit ihren Mietern und Interessenten. Und das ist genau unsere Philosophie."Diese und andere Pressemitteilungen von Immosolve finden Sie in unserem Pressebereich unter immowelt-group.com/presse/ pressemitteilungenkontakt/immosolve (https://www.immowelt-group.com/presse/pressemitteilungenkontakt/immosolve).Über die OSTLAND Wohnungsgenossenschaft eGDie OSTLAND Wohnungsgenossenschaft eG ermöglicht hochwertigen Wohnraum mit großer Lebensqualität zu fairen Preisen für Mieter und Eigentümer. Gute Nachbarschaft, Gemeinschaft und Sicherheit stehen dabei im Mittelpunkt ihres Handelns. Die Genossenschaft ist 1950 gegründet worden. Inzwischen wird sie als modernes Immobilienunternehmen von mehr als 3.200 Mitgliedern getragen.Rund 2.000 eigene Wohnungen im Stadtgebiet und im Umland der Region Hannover zählen zum Bestand der OSTLAND. Zusätzlich verwaltet sie über ihre Tochtergesellschaft knapp 1.200 Wohneinheiten in Fremdeigentum. Der genossenschaftliche Gedanke ist die verbindende Kraft.Über Immosolve:Seit über 15 Jahren ist Immosolve der führende Anbieter von CRM-Lösungen für die deutsche Wohnungswirtschaft. Die Software ermöglicht es Vermietern, ihre Objekte auf diversen Plattformen zu vermarkten und den passenden Mieter auszuwählen. Immosolve bietet Schnittstellen zu nahezu allen ERP-Systemen der Wohnungswirtschaft an und ist 100% datenschutzkonform. Die Immosolve GmbH ist Teil der immowelt Group.Pressekontakt:Immosolve GmbHTegelbarg 4324576 Bad BramstedtJan Brauer+49 4192 816 84-12jb@immosolve.deOriginal-Content von: immosolve.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143908/5105095