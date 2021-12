… verzögert sich. Der Grund: Die technischen Voraussetzungen sind vielfach noch nicht vorhanden, wie das Bundesgesundheitsministerium festgestellt hat. Vorläufig wird also in Sachen E-Rezept weiter getestet, ein neuer Termin für die verpflichtende Einführung ist noch nicht angesetzt.



An dieser Stelle hat sich auch ein gewisser Widerstand etabliert. Das Tempo der Digitalisierung im Gesundheitswesen mag hoch sein, hier im Detail ist das nicht erkennbar.



Für die Betreiber von Online-Apotheken heißt das an diesem Handelsmorgen: - 7,3 % im Fall SHOP APOTHEKE und - 12,4 % bei ZUR ROSE GROUP. Sie benötigen andere Voraussetzungen, um das frühere Kursniveau erneut anzulaufen.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



