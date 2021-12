DJ Kai Friedrichs wird Generalbevollmächtigter der Varengold Bank

Hamburg, 21.12.2021 - Kai Friedrichs (38) wird mit Wirkung zum 1. Januar 2022 neuer Generalbevollmächtigter der Varengold Bank. Seit Anfang 2019 ist er als Chief Operation Officer (COO) des Hamburger Finanzdienstleisters u. a. für Operations, People & Culture, Regulatory Reporting, Organisation und IT verantwortlich. Damit liegen sehr wichtige Zukunftsthemen wie Digitalisierung und New Work in seinem Zuständigkeitsbereich.

"Kai Friedrichs hat in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen, dass wir die Möglichkeiten der Digitalisierung konsequent nutzen konnten.", sagt Dr. Bernhard Fuhrmann, Vorstand der Varengold Bank. Heute sind die wesentlichen Geschäftsprozesse der Bank digitalisiert und weitgehend automatisiert. Insbesondere die effizienten und agilen Prozesse der Varengold unterscheiden das Institut von vielen anderen Finanzdienstleistern und macht sie speziell im Geschäftsbereich Marketplace Banking zum starken Partner für FinTechs. Dr. Fuhrmann: "Kai Friedrichs ist außerdem in den vergangenen zwei Jahren federführend an der Entwicklung und Umsetzung unseres New-Work-Konzeptes beteiligt gewesen. Als eine zentrale Führungskraft ist er wesentlicher Gestalter unserer Unternehmenskultur."

Der gelernte Maschinenbauer für Automation und Systemtechnik wechselte nach zwei Engagements bei Großbanken im Jahr 2011 in die Handelsüberwachung im Bereich Capital Markets Brokerage bei der Varengold Bank. Im weiteren Verlauf war der gebürtige Niedersachse und Familienvater u. a. Chief Compliance Officer sowie IT-Sicherheitsbeauftragter der Bank. Während seiner beruflichen Laufbahn hat er den Dipl. Bankbetriebswirt an der Frankfurt School of Finance & Management erworben sowie einen Master of Science der Betriebs- und Kommunikationspsychologie.

Über die Ziele der Varengold Bank sagt Kai Friedrichs: "Ich freue mich, Teil eines so motivierten und dynamischen Teams zu sein. Wir warten nicht ab, sondern gestalten den Wandel und damit das Banking der Zukunft aktiv mit."

Über die Varengold Bank AG

Die Varengold Bank AG ist ein deutsches Kreditinstitut, das 1995 gegründet wurde und seit 2013 über eine Vollbanklizenz verfügt. Neben ihrem Hauptsitz in Hamburg unterhält die Bank Niederlassungen in London und Sofia. Die Kerngeschäftsfelder sind Marketplace Banking sowie Transaction Banking (Commercial Banking). Im Marketplace Banking liegt der Fokus auf der Zusammenarbeit mit europäischen FinTechs, insbesondere Kreditplattformen. Das Leistungsportfolio der Varengold Bank umfasst Funding, Debt- und Equity Capital Markets Produkte, Fronting Services von banklizenzpflichten Produkten und internationale Zahlungsverkehrsleistungen. Den Vorstand bilden Dr. Bernhard Fuhrmann und Frank Otten, die zusammen mit einem ca. 100-köpfigen internationalen Team die Modernisierung der Finanzbranche kontinuierlich mitgestalten. Die Varengold Bank ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert unter 109 520 und die Varengold-Aktie (ISIN: DE0005479307) notiert seit 2007 im Freiverkehr/Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen unter https://www.varengold.de/.

