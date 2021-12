Nach drei Quartalen steigt der Umsatz bei Ekosem-Agrar um 14 Prozent auf 386,4 Millionen Euro an. In dieser Zeit werden 840.000 Tonnen Rohmilch gemolken, das ist ein Plus von 23 Prozent. Die Zahl der Milchkühe legt um 12 Prozent auf 112.000 Tiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...