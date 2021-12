Weiterstadt (ots) -› Zwei Siege und weitere Podestplätze für ŠKODA bei der Restwertprognose von Focus Online und Bähr & Fess Forecasts› ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 81 kW (110 PS) (Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,5 - 5,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 125 - 118 g/km) siegt mit bestem absoluten Restwert bei den mittelgroßen SUV› ŠKODA SCALA 1,0 TSI 70 kW (95 PS) (Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,7 - 4,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 108 - 106 g/km) behält von allen berücksichtigten Kompaktwagen am meisten von seinem WertGleich zwei Modelle von ŠKODA landen bei der renommierten halbjährlichen Restwertprognose von Focus Online und Bähr & Fess Forecasts auf Platz eins beim absoluten Restwert in Euro: Kein anderes Fahrzeug ihrer Segmente behält nach vier Jahren so viel von seinem Neuwert wie ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 81 kW (110 PS) und ŠKODA SCALA 1,0 TSI mit 70 kW (95 PS).Im halbjährlichen Rhythmus erstellen Focus Online und die Marktexperten von Bähr & Fess Forecasts Prognosen über den Restwert aktueller Modelle nach 48 Monaten Nutzungsdauer. Die aktuellen Prognosen beziehen sich also auf ein Neufahrzeug, das im Dezember 2021 gekauft und im Dezember 2025 wieder verkauft wird.Als absolute Restwertriesen zeichnen Focus Online und Bähr & Fess Forecasts dabei diejenigen Modelle aus, die bis 2025 in Euro gerechnet am wenigsten Wert verloren haben. In der aktuellen Prognose gewinnt der ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 81 kW (110 PS) diesen Titel in der Kategorie 'Mittelgroße SUV'. ŠKODA hat die kompakte Modellfamilie vor Kurzem umfassend überarbeitet, die Designsprache konsequent weiterentwickelt und den KAROQ durch nachhaltige Materialien, neue Technologien und effizientere Motoren der aktuellen EVO-Generation weiter aufgewertet.Mit dem SCALA 1,0 TSI 70 kW (95 PS) stellt ŠKODA zudem den absoluten Restwertriesen 2025 in der Kategorie 'Kompaktwagen'. In der aktuellen Modellgeneration hat ŠKODA seine Kompaktklasse völlig neu definiert. Moderne Technik, emotionales Design, hohe Funktionalität und State-of-the\u2011Art-Connectivity setzen Maßstäbe in diesem Segment.Durch ihren überdurchschnittlich hohen Werterhalt fahren zwei weitere Modelle von ŠKODA aufs Siegertreppchen: In der Kategorie 'Kleinwagen' erreicht der ŠKODA FABIA 1,0 MPI 48 kW (66 PS) (Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,6 - 4,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 106 - 101 g/km) ebenso Rang zwei wie der SUPERB COMBI 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) (Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 - 5,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 124 - 119 g/km) in der ,Mittelklasse'.In einer anderen Wertung berechnen Focus Online und Bähr & Fess Forecasts, welche Fahrzeuge gemessen an ihrem Neupreis den geringsten prozentuellen Wertverlust verzeichnen. Hier erreicht der ŠKODA KODIAQ 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) (Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,1 - 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 138 - 129 g/km) eine Spitzenposition: Laut der Prognose erlöst diese Modellvariante nach 48 Monaten bemerkenswerte 57 Prozent des zugrunde gelegten Neupreises von 30.720 Euro - der zweitbeste Wert aller mittelgroßen SUV. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5104144