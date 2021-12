Berlin. (ots) -Der renommierte Psychologe Dr. Stefan Junker sorgt sich um den Zustand der Paarbeziehungen. In der Weihnachtszeit geraten sie noch stärker als sonst unter Druck. 20 Monate Corona-Pandemie und die unklaren Aussichten der nächsten Monate zehren an der Stabilität: Auch in diesem Jahr nehmen Belastungen weiter zu. Gerade Beziehungen und berufliche Herausforderungen sind ein stetiges Spannungsfeld, oft Auslöser für Konflikte und stellen Paare vor Herausforderungen. Weihnachten kann private Krisen noch einmal verstärken. Stress und Probleme, die sonst im Alltag verschwinden, treten an den Feiertagen offener zu Tage und stellen die Beziehung auf die Probe. Nicht selten enden die Festtage mit Streit oder Trennung.Jüngster Coup des anerkannten Psychologen Junker ist der Start der E-Mental-Health-Plattform couch:now. (https://couchnow.com/paarprobleme/) Erfahrene Therapeut:innen und Wissenschaftler:innen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum sammeln und teilen auf der Onlineplattform ihr Wissen und berufliche Erfahrungen im Umgang mit Krisen und liefern Content, der sofort wirkt. Die exklusiven und dynamisch aufgebauten Videos ermöglichen eine selbstbestimmte und einfach zugängliche Unterstützung bei der Bewältigung von schwierigen und als Belastung empfundenen Lebenssituationen.Beziehungsstress an Weihnachten trifft vor allem PaareDer Fokus liegt bei couch:now zunächst auf einem Soforthilfe-Programm für Paar-, Ehe- und Beziehungsprobleme. Spontan, ohne Wartezeit und flexibel, d.h. unabhängig von den Feiertagen und abgestimmt auf den individuellen Tagesplan und die täglichen Belastungen, kann das Programm schnell Hilfe liefern. Die Expert:innen von couch:now vermitteln ihr Wissen in durchschnittlich 15-minütigen Video-Episoden. Ziel ist es, Impulse zu setzen, um bisherige Denkweisen und Handlungen zu reflektieren und hilfreiche, neue Perspektiven und Blickwinkel zu ermöglichen. Derzeit stehen über 70 Video-Episoden und knapp 18 Stunden Content zur Verfügung.Interessierte Nutzer:innen beantworten nach der Anmeldung einen Eingangsfragebogen, auf dem basierend die Videos der Expert:innen zusammengestellt werden. Eine begleitende Selbstreflexion dient zugleich auch der Dokumentation des individuellen Entwicklungsprozesses und Fortschritts.Andreas Leonhard, Mitgründer von couch:now: "Dahinter steckt ein selbstlernender Algorithmus, der sich kontinuierlich durch die steten Rückmeldungen der Nutzer:innen weiterentwickelt. So gewährleisten wir, dass das Angebot immer auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist."Anonym und im höchsten Maße datenschutzkonformGestartet werden kann jederzeit online. Alle Videos sind zeitlich flexibel und ohne Limitierung abrufbar. Die Kosten betragen einmalig 189 Euro. Alle, bei der Anmeldung aufgenommenen Daten werden entsprechend der aktuellen Datenschutzverordnung (DS-GVO) geschützt.Pressekontakt:E-Health Evolutions GmbHAndreas LeonhardE-Mail: andreas@couchnow.deOriginal-Content von: couch:now, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160815/5105139