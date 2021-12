Niedrigzinsen, hohe Inflation und Verwahrentgelte haben deutsche Anlegerinnen und Anleger zunehmend in Wertpapiere wie Aktien getrieben. Wie Whitebox nun berichtet, ist das Aktienvermögen auf einen neuen Rekord in Höhe einer halben Billion Euro geklettert. Die Begeisterung der Deutschen für Wertpapiere hält auch im dritten Quartal 2021 an: Ende September stieg die Zahl der Depots auf 27,1 Millionen - ein Plus von 9,9% gegenüber dem Vorjahr. Das Aktienvolumen der Deutschen liegt mittlerweile bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...