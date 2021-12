Bei zwei Dritteln wird das Smartphone-Verbot konsequent umgesetztVor allem Jüngere nutzen das Smartphone an Heiligabend; Ältere fühlen sich eher gestört Berlin, 21. Dezember 2021Smartphone aus, Weihnachtsbeleuchtung an: In jedem vierten deutschen Haushalt (26 Prozent) besteht an Heiligabend ein generelles...

