Auftrieb erhielten die Rohölpreise durch die bessere Stimmung an den Finanzmärkten. Händler sprachen zudem von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Kursverlusten.New York / London - Die Ölpreise haben am Dienstag einen Teil ihrer deutlichen Verluste der vergangenen Handelstage wettgemacht. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,40 US-Dollar. Das waren 89 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 98 Cent auf 69,60 Dollar. Auftrieb erhielten die Rohölpreise...

