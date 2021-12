ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Asos von 4680 auf 3700 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Simon Irwin senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den britischen Online-Modehändler für das laufende Jahr. Die Nachfrageaussichten für die kommenden sechs Monate hätten sich wegen der jüngsten Corona-Welle verschlechtert. Mit Blick auf das Jahr 2022 insgesamt bleibt er aber optimistisch. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld sollte sich verbessern und Asos sei gut aufgestellt./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 10:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0030927254

ASOS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de