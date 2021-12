FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat AMS nach dem angekündigten Verkauf seines Systemgeschäfts für Pflanzenzucht-Beleuchtung auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Franken belassen. Eine Veräußerung größeren Umfangs sei weitgehend erwartet worden, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er nannte diesen Schritt zugleich "positiv" für den österreichischen Technologiekonzern, da so die Strategie vorangetrieben werde, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerten zu veräußern./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000A18XM4

AMS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de