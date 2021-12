FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 392 dänische Kronen belassen. Die neuen Lieferprobleme des Diabetes-Spezialisten mit Blick auf das Diätmedikament Wegovy seien ein großer Schock für die Märkte, schrieb Analyst David Evans in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er vor allem auf den Enthusiasmus, der für diesen Hoffnungsträger im Bereich Fettleibigkeit bisher geherrscht hat und den Aktienkurs bereits deutlich nach oben getrieben habe./ck/jha/





ISIN: DK0060534915

