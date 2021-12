Der Lehrstuhl "Production Engineering of E-Mobility Components" (PEM) der RWTH Aachen hat einen Zuwendungsbescheid des Bundesforschungsministeriums für 2,28 Millionen Euro erhalten. Die Summe fließt in das bis 31. Mai 2024 unterstützte Teilprojekt "FoFeBat2". In diesem Projekt befasst sich die Aachener Einrichtung unter anderem mit der Erweiterung bestehender Batteriezellformate und der Digitalisierung ...

