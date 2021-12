Covestro arbeitet weiterhin daran, seinen CO2-Fußabdruck kontinuierlich zu verringern. So hat der DAX-Konzern nun mit EnBW einen langfristigen Vertrag zur Versorgung mit Solarstrom unterzeichnet. Demnach soll der Leverkusener Chemieriese ab Anfang 2022 über 15 Jahre hinweg 63 Megawatt Leistung des insgesamt 187 Megawatt starken Solarparks "Weesow-Willmersdorf" erhalten. Der Park in Brandenburg ist der größte Solarpark in Deutschland. EnBW ist stolz darauf, dass er ohne staatliche EEG-Förderung ...

