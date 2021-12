NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Verlusten dürften die US-Börsen am Dienstag wieder etwas Boden gut machen. Als hilfreich erwies sich die Nachricht, dass Präsident Joe Biden mit Senator Joe Manchin noch einmal über sein Billionen Dollar schweres Klima- und Sozialpaket sprechen will - bisher blockiert der demokratische Parteikollege Bidens Pläne.

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,80 Prozent im Plus auf 35 212 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 0,87 Prozent fester auf 15 794 Punkte.

Die Aktien von Micron verteuerten sich vorbörslich um fast achteinhalb Prozent. Der Chiphersteller schnitt im vergangenen Quartal laut Goldman-Analyst Toshiya Hari weitgehend erwartungsgemäß ab, übertraf mit dem Ausblick auf das laufende zweite Quartal die Investorenerwartungen aber deutlich.

Auch der Sportartikelhersteller Nike erfreute die Anleger mit seinem Zwischenbericht, wie das Kursplus von knapp vier Prozent zeigte. Der Adidas -Konkurrent hatte sich in den drei Monaten bis Ende November besser geschlagen als von Analysten erwartet.

Die Aktien des auf Cloud-Software spezialisierten Unternehmens Citrix Systems profitierten mit plus neun Prozent von einem Bericht, wonach der aktivistische Investor Elliott Management und Vista Equity Partners eine gemeinsame Kaufofferte erwägen.

Dagegen stießen Geschäftszahlen aus der zweiten Reihe auf weniger Begeisterung: Beim Lebensmittelhersteller General Mills sowie bei der Apotheken- und Drogeriekette Rite Aid mussten die Anteilseigner vorbörsliche Kursverluste von fünf beziehungsweise 2,7 Prozent verkraften./gl/jha/

