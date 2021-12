Stromnetz Hamburg baut im Auftrag der Stadt Hamburg insgesamt neun HPC-Stationen, die in diesem und im kommenden Jahr errichtet werden - drei Stationen sind bereits in Betrieb. Sie kommen vom Hersteller Siemens und sind mit zwei CCS-Ladepunkten mit jeweils bis zu 160 kW Ladeleistung ausgestattet. Drei dieser Stationen aus dem Projekt "easy-online" sind bereits in Betrieb, konkret an der Elbchaussee ...

