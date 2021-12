Diverse Belastungsfaktoren führten gestern zu Verlusten an der Wall Street. Der Dow Jones ging mit einem Minus von 1,23 Prozent aus dem Handel. Der Nasdaq Composite verlor ähnlich deutlich. Und der S&P 500 gab 1,1 Prozent ab. Bei den Einzelthemen geht es heute um Micron Technology, Blackberry, Peloton, Nike und NFTs. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Sissi Hajtmanek, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. Hier findet Ihr das angesprochene Video zum "NFT"-Hype: https://www.youtube.com/watch?v=h5JFMCBvc10