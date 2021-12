Dow Jones - Die Bullen melden sich zurück

Henry Philippson,

der Dow Jones Industrial Average startete gestern mit einem kleinen Panik-Gap in den Handel, konnte sich dann aber stabilisieren und - vor allem in der letzten halben Handelsstunde - deutlich von den Tagestiefs lösen. Ein Plus gelang allerdings nicht mehr auf Tagesbasis.

Für den heutigen Handel zeichnet sich eine starke Eröffnung an, inklusive größerem Aufwärtsgap - also das komplette Gegenteil von der gestrigen Situation um diese Zeit. Was die Wall Street daraus machen wird, bleibt abzuwarten - das Gros der professionellen Marktteilnehmer befindet sich bereits im Jahresendurlaub. Dennoch stehen die Chancen nicht schlecht, dass die gestrige Eröffnungskurslücke um 35.360 Punkte heute wieder geschlossen werden wird. Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 14.09.2021 - 06.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.12.2016 - 06.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Turbo Bull-Optionsscheine auf Dow Jones Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones Index HB0L1M 50,51 29.600 6,18 31.01.2022 Dow Jones Index HB0L2E 27,10 32.300 11,47 31.01.2022 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 21.12.2021; 14:20 Uhr Turbo Bear-Optionsscheine auf Dow Jones Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones Index HB0Q2R 48,56 40.700 6,92 31.01.2022 Dow Jones Index HB0L3X 24,18 37.900 12,83 31.01.2022 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 21.12.2021; 14:20 Uhr Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte Der Beitrag Dow Jones - Die Bullen melden sich zurück erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).