BERLIN - Die verpflichtende Einführung von E-Rezepten in Arztpraxen, Apotheken und Kliniken wird verschoben. Es sei deutlich geworden, das "die erforderlichen technischen Systeme noch nicht flächendeckend zur Verfügung stehen", heißt es in einem Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums, das der dpa vorliegt und auf den 20. Dezember datiert ist. Zuvor hatte "Apotheke Adhoc" berichtet. Die Verfügbarkeit sei Voraussetzung für die verpflichtende Einführung, so ein Ministeriumsvertreter. Nun soll "der kontrollierte Test- und Pilotbetrieb in den kommenden Wochen schrittweise fortgesetzt und ausgeweitet werden". Ein neuer Termin, ab dem die Pflicht greift, steht noch nicht fest.

BEAVERTON - Der US-amerikanische Sportartikelhersteller Nike hat im vergangenen Quartal überraschend gut abgeschnitten. In den drei Monaten bis Ende November erzielte der Adidas -Rivale einen Umsatz von 11,4 Milliarden US-Dollar und damit ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss in Beaverton mitteilte. Unter dem Strich machte Nike 1,34 Milliarden Dollar Gewinn, das waren auch dank Kostensenkungen 7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Analysten hatten sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn mit weniger gerechnet. Die Aktie stieg nachbörslich um 2,7 Prozent.

PARIS - Der Pharmakonzern Sanofi stärkt sich mit einer weiteren milliardenschweren Übernahme. Die Franzosen wollen den US-Krebsspezialisten Amunix übernehmen, wie Sanofi am Dienstag in Paris mitteilte. Der Vereinbarung zufolge zahlt der Konzern in einem ersten Schritt rund eine Milliarde US-Dollar (knapp 0,9 Mrd Euro). Später könnten noch bis zu 225 Millionen Dollar für die Übernahme fließen, sollten bestimmte Meilensteine erreicht werden.

BERLIN - Der Flugzeugbauer Airbus wird von seinem wichtigen Kunden Qatar Airways wegen Problemen mit dem Flugzeugtyp A350 verklagt. Das Unternehmen habe am Montag bei der Abteilung für Technologie und Bauwesen des High Court in London eine Klage gegen Airbus eingereicht, teilte Qatar Airways mit. "Leider sind alle unsere Versuche gescheitert, mit Airbus eine konstruktive Lösung im Zusammenhang mit dem beschleunigten Oberflächenverschleiß der Airbus A350-Flugzeuge zu erreichen." Es bleibe daher nur eine rasche Beilegung des Streits auf rechtlichem Wege.

BERLIN - Der Anteil der erneuerbaren Energien an der deutschen Stromerzeugung ist im laufenden Jahr gesunken. Branchenverbände führen das unter anderem darauf zurück, dass 2021 vergleichsweise wenig Wind wehte. Nach vorläufigen Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vom Dienstag machten erneuerbare Energien zuletzt 40,9 Prozent der Bruttostromerzeugung von 582 Milliarden Kilowattstunden hierzulande aus und damit den größten Posten im Strommix. Im Vorjahr hatte ihr Anteil noch bei 44,1 Prozent gelegen.

DÜSSELDORF - Bei Deutschlands größter Parfümeriekette Douglas läuft das Weihnachtsgeschäft trotz der coronabedingten Einschränkungen bisher nicht schlecht. "Wir sind soweit zufrieden und hoffen, dass es so bleibt", sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. Die 2G-Regel in Deutschland belaste zwar das Filialgeschäft, das werde aber wie in den vergangenen Monaten zum Teil durch das wachsende E-Commerce-Geschäft aufgefangen. Allerdings kämpft der Konzern weiterhin mit roten Zahlen.



-UBS legt gegen das französische Gerichtsurteil Berufung ein -Flughäfen rechnen für 2022 mit mehr Passagieren und Fracht -Rocket Internet einigt sich mit Hedgefonds Elliott auf Rückkauf seiner Aktien -LBBW bestätigt finale Gespräche zur Übernahme der Berlin Hyp -Immobilien-Gutachter: Preisspirale dreht sich weiter

-Buschmann fordert europäisches Vorgehen gegen Telegram -Verkaufsautomaten und Corona: Absturz beim Bürokaffee und neue Märkte -Bahn steigert Mitarbeiterzahl - 22 000 Neueinstellungen 2021 -Bosch-Chef Denner: Werden Prognosen übertreffen

-Spielerberater Raiola macht BVB Hoffnung auf Haaland-Verbleib -EuGH zu Porno-Streit: Schadenersatz-Klage in allen EU-Ländern möglich -EuGH stärkt Fluggastrechte bei Vorverlegung von Flügen -Paketdienst Instabox kommt 2022 nach Deutschland

-Heraeus stärkt Medizintechnik-Geschäft mit weiterer US-Übernahme -Telekom-Kündigung gegen iranische Bank: EuGH stützt EU-Abwehrgesetz -Verdi ruft zum erneuten Abfertigungsstreik am Flughafen Frankfurt auf -Finnischer Atomreaktor mit Jahren Verspätung in Gang gebracht -ROUNDUP: Handel beginnt auch Milchprodukte mit Haltungsform auszuzeichnen -Bundeskartellamt: Weniger Wettbewerb bei Abfallsammlung -'Stuttgarter Nachrichten' beliefern 'Heilbronner Stimme' aus Berlin -Tarifverhandlungen für private Banken werden im Januar fortgesetzt -Trotz Einreisehürden: Österreich setzt auf gute Wintersaison°

