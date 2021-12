NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Verlusten haben die US-Börsen am Dienstag im frühen Handel wieder etwas Boden gut gemacht. Als hilfreich erwies sich die Nachricht, dass Präsident Joe Biden mit Senator Joe Manchin noch einmal über das Billionen schwere Klima- und Sozialpaket sprechen will - bisher blockiert der demokratische Parteikollege die Pläne Bidens. Zudem hellten Quartalszahlen und Geschäftsausblicke des Sportartikelkonzerns Nike und des Halbleiterherstellers Micron die Stimmung auf.

In der ersten halben Stunde nach dem Börsenstart gewann der Leitindex Dow Jones Industrial 0,83 Prozent auf 35 221 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,64 Prozent auf 4597 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte ein Plus von 0,47 Prozent auf 15 701 Punkte./ajx/he

