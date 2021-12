Sanofi übernimmt Amunix Pharmaceuticals

Werbung



Das französische Pharmaunternehmen Sanofi übernimmt eine weitere US-Firma.



Sanofi expandiert in die USA: Die Übernahme des US-Krebsspezialisten Amunix Pharmaceuticals ist in diesem Jahr bereits die dritte US-Firmenübernahme in den Büchern des französischen Konzerns Sanofi. Laut einer Mitteilung am Dienstag, erwartet das französische Unternehmen von der Übernahme Meilensteinzahlungen in Höhe von 225 Millionen Euro.

Der Begriff "Meilensteinzahlung' wird von großen Pharmakonzernen benutzt, um die zukünftigen Erträge aus der Forschung Entwicklung von Medikamenten zu bezeichnen. Meistens wird die Forschung und Entwicklung von kleineren, übernommenen Pharmaunternehmen durchgeführt.



Das US-Unternehmen Amunix Pharmaceuticals selbst hat noch kein Produkt auf dem Markt. Allerdings sollen laut der Pressemitteilung Sanofis die ersten Produkte ab nächsten Jahr in die klinische Prüfung gehen.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?