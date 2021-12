Am Dienstag klettert die RWE-Aktie wieder in den Bereich der jüngst erreichten Mehrmonatshochs. Für die langfristige Kursentwicklung bleibt aber nach wie vor der Ausbau der Erneuerbaren Energien entscheidend. Konzernchef Markus Krebber nimmt hier nun auch die neue Bundesregierung in die Pflicht."Die Zeit drängt", fordert Krebber im Handelsblatt, dass den Ankündigungen nun bald Taten folgen. "Wenn Deutschland die Ziele für 2030 erreichen will, braucht es Ende nächsten Jahres Klarheit über alle relevanten ...

